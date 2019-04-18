Жители Башкирии задолжали за газ 2,2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:39 2019-04-18T13:39:38+03:00

Об этом сообщил глава «Газпрома» на встрече с Радием Хабировым

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Вчера, 17 апреля, в Москве состоялась встреча руководителя региона Радия Хабирова и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Глава «Газпрома» выразил обеспокоенность, что на сегодняшний момент общая задолженность жителей Башкирии за газ составила 2,2 млрд рублей, и этот вопрос необходимо урегулировать в кратчайшие сроки.

Приятной новостью стало сообщение, что к началу 2019 года общий уровень газификации республики достиг 92,7 процентов, при этом работы по газифицированию региона продолжаются. Например, уже в первом полугодии планируется завершить строительство двух газопроводов к уфимскому Затону и четырем застраивающимся микрорайонам Нефтекамска. Также в планах компании строительство четырех газопроводов для 23 поселков в Бурзянском, Мишкинском и Учалинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU