2019-04-18T11:41:31+03:00
Общество

«Вам лучше не знать, где она была»: в Башкирии прекращены поиски молодой матери, пропавшей после похода на кладбище

Дома ее ждали супруг и двое сыновей
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Белорецке сегодня, 18 апреля, прекратили поиски 38-летней Ольги Луканичевой (Родионовой). Об этом сообщил ее супруг Сергей. Напомним, что она пропала еще 10 апреля после похода на кладбище.

- Слава Богу, жена вернулась. Вам лучше не знать, где она была. Самое главное, жива и здорова, - отметил мужчина и не стал делиться подробностями.

Пропажа Ольги перепугала родственников – близкие собирались выходить на прочес местности, обойти кладбище, лесополосу. Но, к счастью, этого делать не пришлось. Женщина, которую дома ждали супруг, двое детей, 2 и 18 лет, вернулась домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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