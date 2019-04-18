«Был замкнутым и редко рассказывал о своих проблемах»: в Уфе в общежитии пропал 22-летний студент

СЕГОДНЯ 09:40 2019-04-18T09:40:27+03:00

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В столице Башкирии уже с 11 апреля разыскивают 22-летнего Николая Левчука, который ушел с общежития по адресу ул. Свердлова, 60/1 и пропал. Он забрал с собой ноутбук и телефон, уходя, ничего никому не сказал. Об этом рассказала опекун Николая Юлия.

- С 2015 года я являюсь опекуном Коли, я привезла его из Казахстана, устроила в 65-ый лицей татарский, потом он поступил в БашГУ на физико-математический факультет. Он всегда старался, учился на одни пятерки, - говорит женщина.

На днях ей позвонили с отдела миграции населения и спросили, почему Николай не приходит отмечаться. Оказалось, что в стенах данного учреждения он был в последний раз в августе. Тогда Юлия стала звонить ему, но телефон молчал, вышла на его соседей по комнате. Потом и вовсе выяснилось – в феврале Николая отчислили из университета.

- Для меня это было шоком. Оказалось, что в этом учебном году он ни разу не появился в вузе, не сдал сессию, вот его и отчислили. Но, несмотря на это, он продолжал жить в общежитии, - говорит Юлия.

В день пропажи, четверг 11 апреля, в последний раз его видел сосед по комнате Павел. Тот рассказал, что Николай взял ноутбук и телефон и исчез. Студент ничего не взял из вещей, рюкзак тоже остался лежать в комнате. Родственники говорят, что он был замкнутым и закрытым и редко рассказывал о проблемах.

Приметы Николая: рост около 180 см, худой, темные прямые волосы, карие глаза, картавит. Был одет в темно-синюю куртку, брюки темного цвета, черные ботинки на ровной подошве. При себе имел черную сумку, телефон, планшет и удостоверение личности.

Родные Николая просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении молодого человека, сообщить по телефонам полиции (02) или по дежурному номеру общества «Поиск людей» - 8 927 969 89 19.

ИСТОЧНИК KP.RU