2019-04-18T09:21:18+03:00
Происшествия

Жена писателя Дмитрия Быкова, введенного в кому в Уфе, рассказала о тяжелом состоянии мужа

Ирина Лукьянова уточнила, что сейчас супруг находится в состоянии медикаментозного сна
Яна БАЗЕКИНА
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..Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Жена знаменитого российского писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного в уфимскую клинику с подозрением на инсульт, рассказала о состоянии своего супруга.

- Врачи никаких прогнозов не строят. Состояние стабилизировано, но остается стабильно тяжелым; он находится в медицинском сне, - уточнила Ирина Лукьянова в разговоре с телеканалом «360».

При этом супруга журналиста заявила, что не хотела бы распространяться о конкретных медицинских диагнозах писателя, поскольку от этого «не зависит обороноспособность страны».

Напомним, что Дмитрия Быкова доставили в уфимскую городскую клинику №22 16 апреля: мужчине стало плохо в самолете, когда он летел из Екатеринбурга в Уфу на лекцию. Врачебный консилиум не подтвердил первоначальный диагноз «инсульт», однако сейчас писатель находится в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ из-за отека мозга. Лучшие специалисты республики стараются стабилизировать состояние Быкова. Ситуацию взял под личный контроль врио главы Башкирии Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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