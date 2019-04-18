2019-04-18T09:01:20+03:00
Общество

Юрий Шевчук навестил Дмитрия Быкова в уфимской больнице

Лидер «ДДТ», прилетевший в башкирскую столицу проведать родных, поддержал близких писателя
Мила КИЯН
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Юрий Шевчук обеспокоен состоянием писателя Дмитрия Быкова. Фото: Марат МУЛЮКОВЮрий Шевчук обеспокоен состоянием писателя Дмитрия Быкова. Фото: Марат МУЛЮКОВ
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В минувшую среду в Уфимской клинической больнице N°22, где в тяжелом состоянии продолжает оставаться писатель и публицист Дмитрий Быков, экстренно госпитализированный из-за резкого ухудшения здоровья, был замечен Юрий Шевчук, который накануне прилетел на малую родину навестить башкирскую родню.

Лидера «ДДТ» и Дмитрия Быкова давно связывают дружеские отношения: писатель очень ценит творчество рок-музыканта и неоднократно упоминал его имя в своих стихотворных строках. Одно из самых известных произведений, посвященных лидеру «ДДТ», называется «Шевчук - один за всех», которое Дмитрий Быков написал в 2015 году, когда Юра-музыкант поддержал бастующих дальнобойщиков. Музыкант устроил для бастующих импровизированный концерт и привез продукты. «Из всех вождей, из всех политиков приехал к ним один Шевчук», - написал тогда Дмитрий Быков.

Нынешний визит в башкирскую столицу музыкант планировал заблаговременно, об этом он сообщил журналистам еще во время недавних гастролей по Северной Америке. Лидер «ДДТ» периодически наведывается в Уфу, где живут его родные: сестра с племянницей и мама Фания Акрамовна Гареева-Шевчук, которой скоро исполнится 94 года. Юрий Юлианович намеревался провести на малой родине несколько недель и даже поработать над новым альбомом. К сожалению, визит в Уфу омрачился известием о болезни писателя. По словам близких, Юрий Юлианович очень переживает за Дмитрия Быкова и старается всячески поддерживать супругу писателя Ирину Лукьянову, которая постоянно находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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