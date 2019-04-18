2019-04-18T09:48:30+03:00
Звезды

Минниханов и Хабиров открыли памятник поэту Габдулле Тукаю в Уфе

Его установили на площади перед театром «Нур»
Эльвина АПАРИНА
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фото: Глава РБ.руфото: Глава РБ.ру
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Сегодня, 18 апреля, в Уфе врио главы Башкортостана и президент Татарстана Рустам Минниханов открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю.

Памятник установили на площади перед татарским театром «Нур». Автором выступил скульптор Владимир Дворник. Как сообщают создатели, общая высота памятника составила около 8 метров, а фундамент уходит в глубину на 7 метров. Постамент выполнен из гранита, сам памятник из бронзы.

- Жизнь, творчество классика связаны в том числе с Башкирией. Он любил башкирские легенды и песни, а дружба двух великих поэтов – Габдуллы Тукая и Мажита Гафури ещё больше сблизила два братских народа, – сказал Радий Хабиров.

По словам главы региона, у соседних республик появился новый символ дружбы народов. После приветственных речей Минниханов и Хабиров возложили цветы к подножию памятника, а потом посетили театр «Нур».

ИСТОЧНИК KP.RU

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