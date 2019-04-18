Состояние известного писателя Дмитрия Быкова, введенного в кому в Уфе, продолжает оставаться тяжелым

СЕГОДНЯ 07:51 2019-04-18T07:51:30+03:00

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Состояние писателя Дмитрия Быкова, который сразу с самолета был госпитализирован в 22-ую больницу города Уфы, остается стабильно тяжелым. Напомним, что публициста ввели в медикаментозную (искусственную) кому, у него диагностировали отек мозга. Со вчерашнего дня по его состоянию так ничего и не изменилось, за его жизнь продолжают бороться лучшие башкирские врачи. В Москву увозить Быкова не будут, это решение принял повторный врачебный консилиум, который состоялся вечером 17 апреля. Перевозить его в таком состоянии опасно и чревато трагическими последствиями.

Напомним, что известный писатель должен был провести встречу в Уфе 16 апреля. По пути с Екатеринбурга ему стало плохо в самолете. Сразу после посадки его увезли в больницу. В ряде СМИ прошла информация, что экипаж самолета, в котором летел Быков, сначала не поверил в его плохое самочувствие, решив, что мужчина попросту пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU