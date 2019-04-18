В Уфе разыскивают без вести пропавшую Миннигуль Альмухаметову
Женщина ушла из дома в районе улицы Ушакова
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Родные и близкие просят помощи в поисках Миннигуль Альмухаметовой. Уфимка ушла из дома в районе улицы Ушакова 16 апреля и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Женщина страдает потерей памяти.
Была одета в зеленую куртку, синие кожаные сапоги и красный свитер. На вид – около 65-70 лет.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Миннигуль Гиндулловной, просят позвонить в полицию или волонтерам по телефону 8 927 969 89 19.
ИСТОЧНИК KP.RU