2019-04-18T07:31:02+03:00
Общество

В Уфе пропал 22-летний студент Николай Левчук

Молодого человека ищут седьмой день
Эльдар ВАЛЕЕВ
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В прошлый четверг, 11 апреля, ушел из дома в Уфе и до сих пор не вернулся 22-летний Николай Левчук. Как сообщают волонтеры, молодой человек никому не сообщил о том, куда собирается и теперь его ищут родные, друзья, полиция и поисковики.

Приметы Николая: рост около 180 см, худой, темные прямые волосы, карие глаза, картавит. Был одет в темно-синюю куртку, брюки темного цвета, черные ботинки на ровной подошве. При себе имел черную сумку, телефон, планшет и удостоверение личности.

Родные Николая просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении молодого человека, сообщить по телефонам полиции (02) или по дежурному номеру общества «Поиск людей» - 8 927 969 89 19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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