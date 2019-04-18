В Уфе пропал 22-летний студент Николай Левчук
В прошлый четверг, 11 апреля, ушел из дома в Уфе и до сих пор не вернулся 22-летний Николай Левчук. Как сообщают волонтеры, молодой человек никому не сообщил о том, куда собирается и теперь его ищут родные, друзья, полиция и поисковики.
Приметы Николая: рост около 180 см, худой, темные прямые волосы, карие глаза, картавит. Был одет в темно-синюю куртку, брюки темного цвета, черные ботинки на ровной подошве. При себе имел черную сумку, телефон, планшет и удостоверение личности.
Родные Николая просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении молодого человека, сообщить по телефонам полиции (02) или по дежурному номеру общества «Поиск людей» - 8 927 969 89 19.
ИСТОЧНИК KP.RU