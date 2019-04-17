2019-04-17T18:51:31+03:00
Происшествия

В Башкирии возле школы нашли тело старшеклассника

В Следкоме начали проверку
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии возле школы нашли мертвого старшеклассникаВ Башкирии возле школы нашли мертвого старшеклассника
Изменить размер текста:

В одном из сел Кугарчинского района Башкирии возле местного лицея обнаружили тело 17-летнего школьника.

О самом происшествии пока известно мало. По предварительной информации, погибший не имел никаких серьезных проблем со здоровьем.

Источник «Комсомольской Правды - Уфа», близкий к расследованию, рассказал, что по факту случившегося сыщики из Следкома республики начали доследственную проверку. По одной из версий, у школьника могло резко заболеть сердце.

Сейчас специалисты проводят экспертизу, по итогам которой выяснят истинную причину смерти старшеклассника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе осудили парня, грозившегося взорвать банк
33-летний уфимец пытался зарезать своего приятеля
В Башкирии по автобусной полосе будут ездить только избранные маршруты
Жителя Башкирии будут судить за убийство 8-летней давности
Медики решили пока не перевозить введенного в кому в Уфе писателя Дмитрия Быкова
Власти Башкирии рассказали, как будет выглядеть новый стадион футбольной «Уфы»
39-летняя уфимка прятала наркотики в телефоне
Специалисты минздрава проведут телеконсилиум по состоянию Дмитрия Быкова, который введен в кому в Уфе
Уфимского патологоанатома поймали на разделке трупов
Писателю Дмитрию Быкову, госпитализированному в Уфе, долго не оказывали помощь, так как посчитали его пьяным
Минздрав Башкирии назвал истинную причину госпитализации писателя Дмитрия Быкова
В Уфе осудили 25-летнего мужчину, который грабил банки
На ремонт трех улиц в Уфе потратят 60 млн рублей
В Башкирии после похода на кладбище пропала молодая мать
Писатель Дмитрий Быков введен в кому в уфимской больнице
Стало известно, когда в Башкирию придет тепло
В Башкирии родители девочек, устроивших фотосессию на кладбище, пришли в полицию с заявлением
«Шаги в профессию»
В Башкирии начнут производство текстиля и упаковочной продукции
В Башкирии прекращены поиски молодой матери и ее маленького ребенка
В Уфе на складе произошел серьезный пожар
В Башкирии неизвестный водитель сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся
Жители Башкирии возмущены фотосессией малолетних девочек на кладбище
Председателем Верховного суда Башкирии стала Земфира Латыпова