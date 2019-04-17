В Башкирии возле школы нашли тело старшеклассника

СЕГОДНЯ 18:51 2019-04-17T18:51:31+03:00

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В одном из сел Кугарчинского района Башкирии возле местного лицея обнаружили тело 17-летнего школьника.

О самом происшествии пока известно мало. По предварительной информации, погибший не имел никаких серьезных проблем со здоровьем.

Источник «Комсомольской Правды - Уфа», близкий к расследованию, рассказал, что по факту случившегося сыщики из Следкома республики начали доследственную проверку. По одной из версий, у школьника могло резко заболеть сердце.

Сейчас специалисты проводят экспертизу, по итогам которой выяснят истинную причину смерти старшеклассника.

ИСТОЧНИК KP.RU