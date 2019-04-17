В Башкирии возле школы нашли тело старшеклассника
В Следкоме начали проверку
В Башкирии возле школы нашли мертвого старшеклассника
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В одном из сел Кугарчинского района Башкирии возле местного лицея обнаружили тело 17-летнего школьника.
О самом происшествии пока известно мало. По предварительной информации, погибший не имел никаких серьезных проблем со здоровьем.
Источник «Комсомольской Правды - Уфа», близкий к расследованию, рассказал, что по факту случившегося сыщики из Следкома республики начали доследственную проверку. По одной из версий, у школьника могло резко заболеть сердце.
Сейчас специалисты проводят экспертизу, по итогам которой выяснят истинную причину смерти старшеклассника.
ИСТОЧНИК KP.RU