2019-04-17T15:00:07+03:00
Происшествия

Уфимского патологоанатома поймали на разделке трупов

Мужчине удалось избежать наказания
Рустем АХУНОВ
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В уфимском морге разделывали тела на продажуВ уфимском морге разделывали тела на продажуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Патологоанатома из Уфы поймали за разделыванием трупа.

По данным портала «Собкор02», жуткий случай произошел в медицинском учреждении на улице Цветочной. Журналисты издания выяснили, что один из сотрудников морга. В 2014 году заместителя начальника бюро судебно-медицинской экспертизы поймали в момент, когда он разделывал тело.

- Когда правоохранители ворвались в морг, то застали любителя мертвечины прямо как в фильме ужасов – над телом и с окровавленным ножом в руках. Из тела несовершеннолетней девушки были вырезаны глазные яблоки, а у мальчика – сухожилия и части пяток. Позже сыщики выяснили что замначальника действовал из корыстных побуждений и изымал органы из трупов, - сообщает «Собкор».

По одной из версий, из изъятых органов позже делали редкие медицинские препараты. Любопытно, но журналисты издания утверждают, что мужчина до сих пор работает на своей должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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