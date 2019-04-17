Уфимского патологоанатома поймали на разделке трупов

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-17T15:00:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Патологоанатома из Уфы поймали за разделыванием трупа.

По данным портала «Собкор02», жуткий случай произошел в медицинском учреждении на улице Цветочной. Журналисты издания выяснили, что один из сотрудников морга. В 2014 году заместителя начальника бюро судебно-медицинской экспертизы поймали в момент, когда он разделывал тело.

- Когда правоохранители ворвались в морг, то застали любителя мертвечины прямо как в фильме ужасов – над телом и с окровавленным ножом в руках. Из тела несовершеннолетней девушки были вырезаны глазные яблоки, а у мальчика – сухожилия и части пяток. Позже сыщики выяснили что замначальника действовал из корыстных побуждений и изымал органы из трупов, - сообщает «Собкор».

По одной из версий, из изъятых органов позже делали редкие медицинские препараты. Любопытно, но журналисты издания утверждают, что мужчина до сих пор работает на своей должности.

ИСТОЧНИК KP.RU