Писателю Дмитрию Быкову не оказывали помощь в самолете, так как посчитали его пьяным

СЕГОДНЯ 14:13 2019-04-17T14:13:03+03:00

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Экипаж самолета, на котором летел Дмитрий Быков, не оказал медицинскую помощь писателю, решив, что мужчина попросту пьян, сообщает телеграм-канал «Mash». Говорится, что проблемы со здоровьем у Быкова начались еще в Екатеринбурге, однако он решил не отказываться от перелета. На высоте в 10 тысяч метров ему стало хуже. Командир экипажа подумал, что пассажир пьян и решил долететь до Уфы.

Напомним, в своем недавнем интервью с проектом «Еще не Познер» Быков откровенно признался, что «давно завязал с алкоголем». Возникает вопрос: если бы журналисту своевременно оказали помощь, удалось бы избежать таких тяжелых последствий, как кома и отек мозга?

Известному писателю-публицисту Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля, он был экстренно госпитализирован из уфимского аэропорта в нейрореанимацию ГКБ № 22 с подозрением на инсульт. И хотя первоначальный диагноз не подтвердился, сейчас журналист в стабильно-тяжелом состоянии находится в коме, на аппарате ИВЛ. Лучшие врачи республики делают все возможное, чтобы нормализовать состояние Быкова. Ситуацию взял под личный контроль врио главы Башкирии Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU