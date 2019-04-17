Писатель Дмитрий Быков впал в кому в уфимской больнице
Известный российский писатель и журналист Дмитрий Быков находится в нейрореанимации городской больницы Уфы. Как сообщает источник «Комсомольской правды в Уфе», Быкова доставили на скорой с подозрением на инсульт. По последним данным, он впал в кому. Врачи продолжают оказывать помощь писателю.
- В клинике настоящий переполох. Сюда и министры звонят, и даже руководитель республики связывался. Писателю оказывается вся необходимая помощь, работают лучшие специалисты, - поделился с «КП-Уфа» источник в медструктурах.
Известный писатель Дмитрий Быков должен был дать концерт в Уфе 16 апреля, но выступление пришлось перенести.
ИСТОЧНИК KP.RU