Стало известно, когда в Башкирию придет тепло

СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-17T10:44:31+03:00

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Жители Башкирии уже успели спрятать теплые куртки и шапки, но не тут-то было. В связи с резким похолоданием их снова пришлось доставать из ящиков.

Синоптики республики рассказали, когда же в регион вернется весеннее тепло. Если в эти выходные столбик термометра покажет всего +6, +8 градусов, то в понедельник станет резко тепло.

Воздух в первый рабочий день следующей недели, 22 апреля, прогреется до +15 градусов, ночью ожидается +5 градусов. 23 апреля станет еще теплее, температура воздуха составит +17 градусов. Такой характер погоды сохранится всю следующую неделю. Правда, солнечных дней ждать не стоит, в основном будет облачно и пасмурно, и лишь изредка будет выглядывать небесное светило.

ИСТОЧНИК KP.RU