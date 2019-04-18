2019-04-18T17:00:33+03:00
Происшествия

В Уфе задержали мошенников-риэлторов, которые отбирали у людей квартиры

Группа злодеев обманула троих своих «клиентов» и похитила у них крупные суммы
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В 2018 году полицейские установили, что в Стерлитамаке 45-летняя женщина-риэлтор вместе с четырьмя уроженцами Ростовской области в возрасте от 23 до 27 лет незаконно занимались куплей-продажей жилья. Тогда в следкоме возбудили уголовное дело о похищении человека, вымогательстве, мошенничестве, незаконном проникновении в жилище и приобретении и сбыте имущества, заведомо добытым незаконным путем.

В ходе расследования, стражи порядка выявили ряд эпизодов.

Так, злоумышленники вошли в доверие к 43-летней женщине. Узнав, что она живет одна и любит выпивать, а также имеет крупные долги по коммунальным платежам, один из фигурантов уголовного дела предложил ей свою помощь. Мужчина рассказал ей, что у него есть знакомый риелтор, который поможет ей разменять квартиру, купить жилище меньшее по площади, а остаток денег та сможет потратить на погашение долгов. Женщина согласилась, злоумышленники продали ее квартиру ниже рыночной цены. Деньги хозяйке квартиры они не передали, но потребовали от нее расписку о получении оговоренной суммы. Ущерб собственнице составил более одного миллиона рублей.

Второй случай произошел с мужчиной. 52-летнего местного жителя уверили в том, что ему помогут, и похитили у него квартиру стоимостью в два миллиона рублей.

В феврале 2018 года такую же схему обвиняемые попытались осуществить с 66-летним мужчиной. Пожилой человек был не в состоянии содержать собственную квартиру. Он не поддался на уговоры незнакомых людей, и тогда трое сообщников удерживали его в различных квартирах Стерлитамака, требуя передачи прав на жилплощадь. Тем временем родственники пенсионера обратились в полицию с сообщением об исчезновении пожилого человека.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина и его похитители были обнаружены и задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии завершены поиски 25-летнего Эльдара Шамгулова
В Уфе побит температурный рекорд впервые за 73 года
Николай Цулыгин остается в «Салавате Юлаеве»
Жительница Башкирии заказала убийство любовницы своего мужа и ее полугодовалого ребенка
Фельдшер из Башкирии спасла жизнь мальчику, провалившемуся в канализацию
Совет ректоров вузов Республики Башкортостан продолжает проведение профориентационных мероприятий
Жители Башкирии задолжали за газ 2,2 млрд рублей
Лишенный прав житель Башкирии опрокинул в кювет автомобиль отца
«Вам лучше не знать, где она была»: в Башкирии прекращены поиски молодой матери, пропавшей после похода на кладбище
Житель Башкирии похитил свою возлюбленную, чтобы заставить ее выйти замуж
В Башкирии в одном из домов нашли тела двух мужчин
Уфимские полицейские «накрыли» наркопритон с малолетними
БашГУ дебютировал в мировом рейтинге Round University Ranking - 2019
«Был замкнутым и редко рассказывал о своих проблемах»: в Уфе в общежитии пропал 22-летний студент
Жена писателя Дмитрия Быкова, введенного в кому в Уфе, рассказала о тяжелом состоянии мужа
Юрий Шевчук навестил Дмитрия Быкова в уфимской больнице
Минниханов и Хабиров открыли памятник поэту Габдулле Тукаю в Уфе
Состояние известного писателя Дмитрия Быкова, введенного в кому в Уфе, продолжает оставаться тяжелым
В Уфе разыскивают без вести пропавшую Миннигуль Альмухаметову
Радий Хабиров вновь поменял лозунг Башкирии
Похищенного в Башкирии ребенка нашли в Москве
В Уфе пропал 22-летний студент Николай Левчук
В Уфе стартовала спецоперация ГИБДД «Должник»
В Уфе осудили парня, грозившегося взорвать банк
33-летний уфимец пытался зарезать своего приятеля
В Башкирии по автобусной полосе будут ездить только избранные маршруты
В Башкирии возле школы нашли тело старшеклассника
Жителя Башкирии будут судить за убийство 8-летней давности