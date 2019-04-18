В Уфе задержали мошенников-риэлторов, которые отбирали у людей квартиры

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-18T17:00:33+03:00

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В 2018 году полицейские установили, что в Стерлитамаке 45-летняя женщина-риэлтор вместе с четырьмя уроженцами Ростовской области в возрасте от 23 до 27 лет незаконно занимались куплей-продажей жилья. Тогда в следкоме возбудили уголовное дело о похищении человека, вымогательстве, мошенничестве, незаконном проникновении в жилище и приобретении и сбыте имущества, заведомо добытым незаконным путем.

В ходе расследования, стражи порядка выявили ряд эпизодов.

Так, злоумышленники вошли в доверие к 43-летней женщине. Узнав, что она живет одна и любит выпивать, а также имеет крупные долги по коммунальным платежам, один из фигурантов уголовного дела предложил ей свою помощь. Мужчина рассказал ей, что у него есть знакомый риелтор, который поможет ей разменять квартиру, купить жилище меньшее по площади, а остаток денег та сможет потратить на погашение долгов. Женщина согласилась, злоумышленники продали ее квартиру ниже рыночной цены. Деньги хозяйке квартиры они не передали, но потребовали от нее расписку о получении оговоренной суммы. Ущерб собственнице составил более одного миллиона рублей.

Второй случай произошел с мужчиной. 52-летнего местного жителя уверили в том, что ему помогут, и похитили у него квартиру стоимостью в два миллиона рублей.

В феврале 2018 года такую же схему обвиняемые попытались осуществить с 66-летним мужчиной. Пожилой человек был не в состоянии содержать собственную квартиру. Он не поддался на уговоры незнакомых людей, и тогда трое сообщников удерживали его в различных квартирах Стерлитамака, требуя передачи прав на жилплощадь. Тем временем родственники пенсионера обратились в полицию с сообщением об исчезновении пожилого человека.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина и его похитители были обнаружены и задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU