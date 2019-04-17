Председателем Верховного суда Башкирии стала Земфира Латыпова

СЕГОДНЯ 06:51 2019-04-17T06:52:33+03:00

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16 апреля на сайте правовой информации под подписью президента России появился указ о назначении нового председателя Верховного суда Башкирии. Высокую должность доверили Земфире Латыповой, которая трудится в судебной системе уже с 1982 года. Ранее она занимала должность заместителя председателя Верховного суда.

Как прописано в документе, Латыпова назначена «на период до достижения предельного возраста пребывания в должности судьи».

Напомним, бывший председатель Верховного суда Башкирии Михаил Тарасенко в конце прошлого года был переведен в Пятый кассационный суд в Пятигорске и курирует южные регионы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU