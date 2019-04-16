2019-04-16T20:00:04+03:00
Происшествия

В Башкирии школьный завуч избила пенсионерку, сделавшую ей замечание

Пожилая женщина пожаловалась на громкую музыку, доносившуюся из машины педагога
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ГТРК "Башкортостан"Фото: ГТРК "Башкортостан"
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Неприятный инцидент произошел на днях в селе Прибельский Кармаскалинского района. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» 7 апреля 79-летняя пенсионерка проходила мимо автомобиля, принадлежавшему завучу по воспитательной работе местной школы, и пожаловалась на громкую музыку, доносившуюся из салона. В ответ на безобидное замечание женщина набросилась на пенсионерку с кулаками и несколько раз ударила ее по лицу и телу. С огромной гематомой на пол-лица и черепно-мозговой травмой ветеран труда и инвалид третьей группы обратилась в полицию с заявлением об избиении.

- Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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