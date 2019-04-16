2019-04-16T15:11:28+03:00
Общество

В Уфе волонтеры выйдут на поиски 74-летней Флюры Саяповой

Сбор организован в Затоне
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Уфе волонтеры планируют выйти на поиски 74-летней Флюры Саяповой. Пенсионерка пропала в столице Башкирии вчера, 15 апреля. Женщина нуждается в медицинской помощи, поэтому важно найти ее как можно раньше.

Как сообщают добровольцы из отряда «Лиза Алерт», сбор на поиски назначен на сегодняшний вечер, 16 апреля. Всех желающих помочь ждут в 19:00 по адресу ул. Старичная, 15 (Затон).

Волонтеры советуют выбрать теплую одежду и непромокаемую обувь, взять с собой фонари, телефоны, навигаторы и перекус.

Приметы пропавшей: рост 154 см, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые до плеч, глаза зелёные.

Была одета: коричневое пальто ниже колен, бежевый свитер и темные тапочки.

Если вы увидите эту женщину, позвоните по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Центр дезинфекции опубликовал график обработки парков Уфы от клещей
Финалисты школьной программы #Нефтяная_кухня построили завод по переработке нефти
В Уфе будут судить водителя, насмерть сбившего 13-летнюю девочку
В Башкирии похитителей металлолома поймали с помощью дрона
Житель Башкирии изрезал приятеля ножом из-за долга
В Башкирии прекращены поиски 24-летнего Айнура Шайхулова
Девочка, которую сбили под Уфой, находится в тяжелом состоянии: ей требуются доноры крови
В Уфе ищут свидетелей наезда на 14-летнего школьника
В Башкирии спасатели нашли пропавшего рыбака
В Башкирии депутат районного совета попался на незаконной добыче полезных ископаемых
Стало известно, из-за чего 37-летняя жительница Башкирии оказалась в реанимации
Лобовой удар был мощным: подробности аварии, в которой погибли пять жителей Башкирии
В Уфе прекращены поиски 13-летней школьницы: ее нашла полиция
Ночью на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе произошел пожар