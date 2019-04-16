В Уфе волонтеры выйдут на поиски 74-летней Флюры Саяповой

СЕГОДНЯ 15:11 2019-04-16T15:11:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе волонтеры планируют выйти на поиски 74-летней Флюры Саяповой. Пенсионерка пропала в столице Башкирии вчера, 15 апреля. Женщина нуждается в медицинской помощи, поэтому важно найти ее как можно раньше.

Как сообщают добровольцы из отряда «Лиза Алерт», сбор на поиски назначен на сегодняшний вечер, 16 апреля. Всех желающих помочь ждут в 19:00 по адресу ул. Старичная, 15 (Затон).

Волонтеры советуют выбрать теплую одежду и непромокаемую обувь, взять с собой фонари, телефоны, навигаторы и перекус.

Приметы пропавшей: рост 154 см, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые до плеч, глаза зелёные.

Была одета: коричневое пальто ниже колен, бежевый свитер и темные тапочки.

Если вы увидите эту женщину, позвоните по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU