2019-04-16T16:54:24+03:00
Общество

Стало известно, когда в Башкирии отремонтируют подъезды

Привести их в порядок поручено до 1 ноября
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ремонт подъездов в многоквартирных домах Башкирии должен быть завершен до 1 ноября. Такие сроки назвал на совещании в правительстве и.о. вице-премьера – министра жилищно-коммунального хозяйства региона Михаил Киреев. Это относится лишь к тем домам, которые стоят в плане на этот год.

По словам Киреева, подрядчики для работ уже найдены, договоры заключены. В некоторых домах ремонт будет более капитальным, при необходимости рабочие восстановят батареи и трубопроводы, починят мусоропроводы и ливневую канализацию, решат проблемы с кровлей.

Кроме того, до 31 августа должны быть приведены в порядок дворовые и общественные пространства. Однако часть районов рискуют не уложиться в эти сроки. Речь идет о Балтачевском, Дуванском и Краснокамском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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