В Уфе прекращены поиски 13-летней школьницы
Александра Балицкая ушла из дома 11 апреля
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В Уфе завершены поиски 13-летней школьницы Александры Балицкой. Девочка пропала в прошлый четверг, 11 апреля, с тех пор о ней ничего не было известно. В поисках приняли участие волонтеры-поисковики и другие добровольцы.
К счастью, поиски завершились успехом. Александру нашли живой и здоровой.
- Девочка дома, все нормально, - написали волонтеры в социальных сетях.
Где именно школьница пропадала и где находилась все эти дни пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU