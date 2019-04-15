В Уфе прекращены поиски 13-летней школьницы

СЕГОДНЯ 19:09 2019-04-15T20:36:54+03:00

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В Уфе завершены поиски 13-летней школьницы Александры Балицкой. Девочка пропала в прошлый четверг, 11 апреля, с тех пор о ней ничего не было известно. В поисках приняли участие волонтеры-поисковики и другие добровольцы.

К счастью, поиски завершились успехом. Александру нашли живой и здоровой.

- Девочка дома, все нормально, - написали волонтеры в социальных сетях.

Где именно школьница пропадала и где находилась все эти дни пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU