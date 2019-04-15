Жителей Башкирии возмутили целующиеся на камеру школьницы
Жителей Сибая возмутила фотография целующихся школьниц, сделанная во время сходки любителей аниме.
Саму неоднозначную «фотосессию» ребята выложили в открытую группу любителей аниме. Разумеется, что вскоре появились те, кто не оценил подобное поведение совсем уж юных школьниц.
- Знатно повеселились и ушли с хорошим настроением. К сожалению, погода испортила некоторые планы, но ничего. Хотели бы еще сходку? – пишет организатор встречи.
Редакция «КП-Уфа» не выступает против интереса детей к культуре стран Азии. Мы с уважением относимся ко всем проявлениям искусства, которые не нарушают законы Российской Федерации. Но дети, которые «по-взрослому» целуются на камеру во время любых сходок – это перебор.
ИСТОЧНИК KP.RU