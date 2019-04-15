2019-04-15T12:59:58+03:00
Происшествия

Пропавшую женщину из Уфы нашли мертвой на берегу мистического озера

Женщину обнаружили горожане и сообщили в полицию
Ирина ЗИМИНА
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12 апреля в Уфе прекратили поиски 61-летней Людмилы Саитгалеевой. К сожалению, женщину нашли мертвой. Сначала информацию опубликовали волонтеры, а потом ее подтвердили и в полиции.

Собственный источник в правоохранительных органах рассказал «КП – Уфа», что женщину нашли на берегу озера Волчок, что находится за улицей Трамвайной в Черниковке. По предварительным данным, она утонула, а потом ее выбросило на берег. Остается загадкой только то, зачем она пошла на это озеро, оно находится довольно далеко от дома, в котором она проживала. Женщину обнаружили горожане и сообщили в полицию.

К слову, местные жители называют это озеро загадочным и мистическим. Ходят слухи, что у него нет дна, и в нем обитает нечисть. Также есть информация, что там крутой обрыв, с которого можно упасть.

Ранее следком Башкирии возбуждал уголовное дело по статье «Убийство», чтобы расширить возможности поиска. Подозрения пали на мужа Людмилы, он три раза проходил полиграф.

Сейчас после обнаружения тела следователям предстоит разобраться, что произошло в тот день. Назначена судмедэкспертиза, которая определит причину смерти.

Отметим, что 13 февраля 2019 года на озере Волчок работали водолазы. Заявку подали сотрудники Следственного комитета Башкирии. Криминалисты искали пропавшую без вести женщину. Вероятно, это была Людмила, и правоохранители уже знали, где ее искать. Тогда поиски не принесли никаких результатов.

Напомним, что Людмила Саитгалеева пропала в Черниковке 26 октября. Женщина вышла из дома вечером и бесследно исчезла. Волонтеры клеили объявления, прочесывали местность, но все тщетно. Успехом поиски не увенчались.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким Людмилы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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