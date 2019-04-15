Под Липецком погиб 22-летний солдат-срочник из Башкирии
Рядом с телом молодого человека нашли оружие
Под Липецком погиб солдат-срочник из БашкирииФото: Евгения ГУСЕВА
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На территории военного аэродрома под Липецком обнаружили тело 22-летнего солдата-срочника из Башкирии.
По данным портала gorod48.ru, тело несчастного обнаружили ранним утром в воскресенье, 14 апреля. По предварительной версии, молодой человек, таким образом, решил свести счеты с жизнью. Рядом с телом парня нашли автоматическое оружие.
Комментировать происшествие журналистам по телефону в военном Следкоме России отказались.
Напомним, что ранее в Приморском крае также погиб срочник из Башкирии. Тогда молодой человек подорвался на мине.
ИСТОЧНИК KP.RU