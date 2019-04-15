Из уфимской квартиры сбежала редкая змея

СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-15T11:40:53+03:00

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Из квартиры в уфимской многоэтажке убежала редкая змея.

Известно, что змея жила в квартире у уфимского ветеринара Анны. А. Девушка содержала необычного питомца в специальном террариуме, который запирается на замок. Однако по неизвестным пока причинам рептилия оттуда пропала. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», Анна написала объявление с просьбой помочь в поисках змеи – полуметрового маисового полоза.

Эксперты сообщают, что змея не ядовитая, и питается только грызунами и лягушками. Человека она может потревожить лишь болезненным укусом. Однако жителей дома, в котором пропала змея, такая перспектива вовсе не радует.

Отметим, что, согласно закону, хозяевам таких змей не требуется никаких разрешений.

ИСТОЧНИК KP.RU