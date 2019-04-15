В Башкирии назначили двух новых мэров
Кадровые изменения произошли в Межгорье и Нефтекамске
Радий Хабиров представил новых мэров городов Башкирии
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В Нефтекамске и Межгорье назначили новых мэров.
О кадровых изменениях в городских округах Радий Хабиров рассказал во время оперативного совещания правительства. Так, руководить закрытым городом Межгорье будет Илья Терехов, ранее трудившийся секретарем местного горсовета. Экс-мэр города Виктор Панченко, работавший с 2014 года, ранее покинул свой пост по собственному желанию.
Новым мэром Нефтекамска стал 29-летний Ратмир Мавлиев. Его кандидатуру единогласно одобрили депутаты местного горсовета. Ранее Мавлиев уже трудился на руководящих должностях в муниципальной службе.
ИСТОЧНИК KP.RU