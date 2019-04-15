2019-04-15T10:47:03+03:00
Общество

В Башкирии назначили двух новых мэров

Кадровые изменения произошли в Межгорье и Нефтекамске
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Радий Хабиров представил новых мэров городов БашкирииРадий Хабиров представил новых мэров городов Башкирии
Изменить размер текста:

В Нефтекамске и Межгорье назначили новых мэров.

О кадровых изменениях в городских округах Радий Хабиров рассказал во время оперативного совещания правительства. Так, руководить закрытым городом Межгорье будет Илья Терехов, ранее трудившийся секретарем местного горсовета. Экс-мэр города Виктор Панченко, работавший с 2014 года, ранее покинул свой пост по собственному желанию.

Новым мэром Нефтекамска стал 29-летний Ратмир Мавлиев. Его кандидатуру единогласно одобрили депутаты местного горсовета. Ранее Мавлиев уже трудился на руководящих должностях в муниципальной службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фестиваль факультетов УГНТУ
Пропавшую женщину из Уфы нашли мертвой на берегу мистического озера
Под Липецком погиб 22-летний солдат-срочник из Башкирии
Из уфимской квартиры сбежала редкая змея
В Уфе разыскивают пропавшую 13-летнюю Александру Токареву
«Шаги в профессию»
«С 10 лет мучают сильные боли»: врачи никак не могут поставить диагноз молодой маме из Башкирии
Я вас прошу не танцевать, а ямы заделывать: Радий Хабиров о работе коммунальных служб
В Башкирии прекратили поиски 17-летней девушки
В аварии в Пензенской области погибли пятеро жителей Башкирии
Нашли учителя: В Башкирии прекратили поиски пропавшего 14-летнего школьника
В Башкирии по вине пьяного водителя пострадали двое школьников
В Уфе разыскивают 37-летнего Филюса Бадгутдинова
Уфимец с ножом ограбил продуктовый магазин
В Башкирии ищут бесследно пропавшего 57-летнего Радика Вахитова
В Уфе шквалистый ветер повалил остановочный комплекс
Жители Башкирии пришли на помощь девушке, которая потеряла сознание в автобусе
«Сказали, что мы ее потеряем, но появилась надежда»: жителей Башкирии просят сдать кровь для 37-летней женщины
Камбэк зимы в середине апреля: Башкирию снова засыпало снегом
В Башкирии иномарка вылетела с трассы, водитель получила тяжелые травмы