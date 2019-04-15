В аварии в Пензинской области погибли пятеро жителей Башкирии

СЕГОДНЯ 08:34 2019-04-15T08:34:47+03:00

«Ларгус» на скорости влетел в грузовик

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В Пензинской области «Ларгус» с пятерыми жителями из Башкирии врезался в грузовик «Mazda».

По данным МЧС Пензинской области, жуткая авария произошла 15 апреля на участке трассы М-5 в Мокшанском районе региона. К сожалению, все пятеро человек из салона легковушки погибли на месте.

Об инциденте рассказали во время оперативного совещания врио главы Башкирии. В руководстве региона подтвердили, что погибшие были жителями Башкирии. Их родственникам пообещали оказать необходимую помощь. Сейчас на месте аварии работают эксперты, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/703185" frameborder="0"></iframe> ДТП фуры и Лады из Башкирии в Пензенской области, видео «5 канал».

ИСТОЧНИК KP.RU