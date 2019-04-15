В аварии в Пензинской области погибли пятеро жителей Башкирии
В Пензинской области «Ларгус» с пятерыми жителями из Башкирии врезался в грузовик «Mazda».
По данным МЧС Пензинской области, жуткая авария произошла 15 апреля на участке трассы М-5 в Мокшанском районе региона. К сожалению, все пятеро человек из салона легковушки погибли на месте.
Об инциденте рассказали во время оперативного совещания врио главы Башкирии. В руководстве региона подтвердили, что погибшие были жителями Башкирии. Их родственникам пообещали оказать необходимую помощь. Сейчас на месте аварии работают эксперты, которые выясняют все обстоятельства ДТП.
ДТП фуры и Лады из Башкирии в Пензенской области, видео «5 канал».
ИСТОЧНИК KP.RU