2019-04-14T19:03:45+03:00
Общество

Камбэк зимы в середине апреля: Башкирию снова засыпало снегом

Местные жители делятся снимками заснеженных трасс в социальных сетях
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Только жители Башкирии обрадовались, что пришло тепло, как погода преподнесла неприятный сюрприз. Под вечер, 14 апреля, башкирское Зауралье засыпало снегом. Фотографии апрельских сугробов появились в социальных сетях.

Судя по снимкам, снегопады обрушились на районы близ Абзаково. Причем осадков выпало довольно много: снег полностью покрыл обочины трасс и засыпал дворы.

Капризы погоды застали многих жителей Башкирии врасплох, ведь большинство автовладельцев уже «переобулось». Остальным синоптики советуют не торопиться со сменой резины. На следующей неделе погода в республике будет больше похожа на зимнюю: выпадет снег с дождем и похолодает до +4.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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