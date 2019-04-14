2019-04-14T17:40:36+03:00
Общество

В Башкирии пропал 14-летний Ильгиз Сафин

Школьника ищут с пятницы, 12 апреля
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Башкирии потерялся 14-летний Ильгиз Сафин. Последний раз ученика 4-й школы города Дюртюли видели в пятницу, 12 апреля. В тот день он ушел на занятия из дома по улице Зарипова и пропал. Где он сейчас, неизвестно.

Родные опубликовали ориентировку на мальчика в социальных сетях. По словам знакомых, в полицию тоже обратились, но заявление пока не приняли, так как не прошло трех дней с момента пропажи.

Приметы Ильгиза: рост 164 см, худощавое телосложение, волосы темные короткие, глаза карие.

Был одет в синюю комбинированную куртку с коричневыми рукавами, темно-синие спортивные брюки, чёрные кроссовки и кепку цвета хаки.

Всех, кто видел Ильгиза, просят связаться с его близкими по телефону 8-917-444-61-25 или с волонтерами 8-927-969-89-19, дополнительный 8-927 941-65-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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