«Может быть в Черниковке»: в Уфе продолжаются поиски 80-летнего Михаила Лучинина

СЕГОДНЯ 16:40 2019-04-14T16:40:13+03:00

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В Уфе продолжаются поиски пропавшего 80-летнего Михаила Лучинина. Напомним, что мужчина исчез еще 20 мая – около четырех часов дня вышел из своего дома в Черниковке и бесследно пропал. В тот день горожане видели пенсионера на улице Хакимова.

Поиски мужчины идут уже почти год, и вот появилась новая информация. По данным волонтеров, Михаила якобы видели его в районе магазина «Орлёнок» в Черниковке.

- Большая просьба, присмотреться к ориентировке, если кто увидит сообщите пожалуйста по телефонам, указанным на ней, он может отзываться на "дядя Миша", либо "деда Миша", - говорится в сообщении поисковиков.

Если вы узнали этого мужчину, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами сообщества «Поиск пропавших детей - Уфа» по телефонам 8-927-969-89-19, 8-927-941-65-11 или позвоните в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU