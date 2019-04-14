2019-04-14T16:40:13+03:00
Общество

«Может быть в Черниковке»: в Уфе продолжаются поиски 80-летнего Михаила Лучинина

Пенсионера, предположительно, видели возле «Орленка»
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Уфе продолжаются поиски пропавшего 80-летнего Михаила Лучинина. Напомним, что мужчина исчез еще 20 мая – около четырех часов дня вышел из своего дома в Черниковке и бесследно пропал. В тот день горожане видели пенсионера на улице Хакимова.

Поиски мужчины идут уже почти год, и вот появилась новая информация. По данным волонтеров, Михаила якобы видели его в районе магазина «Орлёнок» в Черниковке.

- Большая просьба, присмотреться к ориентировке, если кто увидит сообщите пожалуйста по телефонам, указанным на ней, он может отзываться на "дядя Миша", либо "деда Миша", - говорится в сообщении поисковиков.

Если вы узнали этого мужчину, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами сообщества «Поиск пропавших детей - Уфа» по телефонам 8-927-969-89-19, 8-927-941-65-11 или позвоните в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция нагрянула с рейдом на крупный рынок в Уфе
Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 15 апреля
В Уфе двухлетняя девочка заперлась в квартире, пока мать выносила мусор
Стало известно, что за странные насекомые атаковали один из районов Башкирии
В Башкирии мотоциклист без прав разбился в ДТП с «Шевроле»
Волонтеры рассказали о поисках 25-летнего Михаила Новоселова из Уфы
На общегородской субботник в Уфе вышли более 102 тысяч горожан
В Уфе на ремонт участка проспекта Октября потратят 100 млн рублей
В уфимской Деме выгорело полтора гектара сухой травы
В Уфе полиция обнаружила в наркопритоне двух школьников
В Башкирии нашли мертвым пропавшего четыре месяца назад мужчину
В Башкирии восьмилетний мальчик упал с пожарной лестницы и проколол ягодицу
В Уфе школьников застукали на крыше многоэтажки
В одном из дворов Уфы на глазах детей подрались женщины
Жители Башкирии устроили давку из-за дешевых ведер