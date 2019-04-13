2019-04-13T15:34:03+03:00
Происшествия

Массовая авария в Уфе: в тоннеле на проспекте Салавата Юлаева столкнулись 12 автомобилей

Очевидцы поделились видеозаписью с места происшествия в социальных сетях [видео]
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Сегодня, 13 апреля, в башкирской столице произошло массовое ДТП. В тоннеле на проспекте Салавата Юлаева столкнулись сразу 12 автомобилей. Очевидцы, проезжавшие мимо места аварии сняли происходящее на камеру мобильного телефона и выложили ролик в социальные сети.

На данный момент об обстоятельствах и тем более о причинах ДТП ничего не известно. На месте работают сотрудники ГИБДД по Башкирии. Им предстоит установить виновника столкновения.

- Ехал в левой полосе, три машины успели среагировать. Затормозили и перестроились. А после нас как раз собрались. Видел в зеркало и слышал грохот, - написал в социальной сети один из очевидцев массовой аварии.

На данный момент движение по левому ряду в тоннеле практически парализовано.

Массовая авария в Уфе на проспекте Салавата Юлаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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