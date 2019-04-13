В Башкирии нашли мертвым пропавшего четыре месяца назад мужчину

СЕГОДНЯ 20:01 2019-04-13T20:01:34+03:00

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В Белебее прекратили поиски 52-летнего Рафиса Муфтахова – мужчина найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры организации «Лиза Алерт». Где нашли тело, и при каких обстоятельствах он погиб, поисковики не уточняют.

Напомним, что Рафис вышел из дома 17 декабря 2018 года. После этого он перестал выходить на связь с родными. Обеспокоенные родственники сообщили в полицию и обратились к добровольцам. К сожалению, найти живым его не удалось.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU