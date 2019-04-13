2019-04-13T20:01:34+03:00
Происшествия

В Башкирии нашли мертвым пропавшего четыре месяца назад мужчину

52-летнего Рафиса Муфтахова искали волонтеры
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Белебее прекратили поиски 52-летнего Рафиса Муфтахова – мужчина найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры организации «Лиза Алерт». Где нашли тело, и при каких обстоятельствах он погиб, поисковики не уточняют.

Напомним, что Рафис вышел из дома 17 декабря 2018 года. После этого он перестал выходить на связь с родными. Обеспокоенные родственники сообщили в полицию и обратились к добровольцам. К сожалению, найти живым его не удалось.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии восьмилетний мальчик упал с пожарной лестницы и проколол ягодицу
В Уфе школьников застукали на крыше многоэтажки
В одном из дворов Уфы на глазах детей подрались женщины
Жители Башкирии устроили давку из-за дешевых ведер
«Салават Юлаев» продлил контракт с форвардом Дмитрием Кугрышевым
Уфимские спасатели потушили природный пожар, подступавший к жилым домам
Тилль не забил пенальти: матч «Енисей» - «Уфа» завершился нулевой ничьей
Массовая авария в Уфе: в тоннеле на проспекте Салавата Юлаева столкнулись 12 автомобилей
Стало известно, какая будет погода в Башкирии в воскресенье, 14 апреля
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Башкирии пожарные потушили свалку несмотря на застрявшую машину
Самолет Москва – Уфа развернули в воздухе из-за неисправности
В Уфе спасатели сняли с высоты 11 этажа неадекватного мужчину
В Башкирии на реке перевернулась лодка с рыбаками, один человек пропал без вести
В Башкирии школьник на скутере врезался в легковушку и разбился
В Башкирии закрыли сбор для малыша, родившегося без пищевода и почки
В Башкирии на следующей неделе резко похолодает и пойдет мокрый снег
В Уфе на дороге в Затон ограничат движение транспорта
Пропавшего жителя Башкирии Сергея Уварова нашли мертвым
От рака умер народный художник Башкирии Рамиль Кильматов
В Башкирии задержали мужчину, зарезавшего своего приятеля
Изнасилованной уфимской дознавательнице отказали в восстановлении на работе в МВД
СМИ: В Уфе родственники разыскивают опасного для окружающих мужчину
Игроки «Салавата Юлаева» попали в сборную России для подготовки к чемпионату мира