Игроки «Салавата Юлаева» попали в сборную России для подготовки к чемпионату мира

СЕГОДНЯ 17:33 2019-04-12T17:33:01+03:00

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Сразу четыре хоккеиста «Салавата Юлаева» получили приглашения на сбор основной сборной России, которая в предстоящие дни будет готовиться к чемпионату мира в Братиславе. Главный тренер команды Илья Воробьев решил привлечь к работе защитника Артема Сергеева, двух центрфорвардов Александра Бурмистрова и Александра Кадейкина, а также флангового нападающего Владимира Ткачева.

Если приглашение Кадейкина было прогнозируемым, так как он на протяжении всего сезона активно привлекался в команду, то вот вызов остальных троих стал приятной неожиданностью.

Напомним, что это только расширенный состав за право поехать на чемпионат мира. В дальнейшем в состав после завершения розыгрыша Кубка Гагарина еще будут включены игроки омского «Авангарда» и московского ЦСКА, которые участвуют в финале. Плюс наверняка появятся несколько новых кандидатов из клубов НХЛ, которые вылетят в первых раундах розыгрыша Кубка Стэнли.

ИСТОЧНИК KP.RU