2019-04-12T11:40:28+03:00
Происшествия

Вычислили по этикетке разбитой бутылки: в Уфе задержали извращенца, напавшего на школьницу

Незадолго до нападения подозреваемый украл дорогой алкоголь из супермаркета
Яна БАЗЕКИНА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Уфе задержали подозреваемого в нападении на школьницу и совершении с ней действий сексуального характера.

Все произошло 10 апреля в Орджоникидзевском районе Уфы. Мужчина напал на 15-летнюю школьницу прямо в подъезде многоэтажного дома на Блюхера, чтобы удовлетворить свою похоть. На крик девушки вышла соседка, которая и спугнула преступника. Выехавшие на место следователи обнаружили осколки разбитой бутылки дорогого спиртного. Школьница рассказала, что эта бутылку принес с собой нападавший, но разбил ее, убегая.

Вскоре следователи выяснили, что незадолго до нападения эту бутылку похитили в одном из супермаркетов города. Продавцы подробно описали обстоятельства кражи, а также приметы похитителя, которые полностью совпали с приметами извращенца. Следователям не составило труда установить личность подозреваемого: им оказался 19-летний житель Туймазинского района, который недавно освободился из тюрьмы и временно проживал в Уфе у знакомых. Вскоре его задержали в квартире, где собирались все местные алкоголики.

- В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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