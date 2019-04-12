Вычислили по этикетке разбитой бутылки: в Уфе задержали извращенца, напавшего на школьницу
В Уфе задержали подозреваемого в нападении на школьницу и совершении с ней действий сексуального характера.
Все произошло 10 апреля в Орджоникидзевском районе Уфы. Мужчина напал на 15-летнюю школьницу прямо в подъезде многоэтажного дома на Блюхера, чтобы удовлетворить свою похоть. На крик девушки вышла соседка, которая и спугнула преступника. Выехавшие на место следователи обнаружили осколки разбитой бутылки дорогого спиртного. Школьница рассказала, что эта бутылку принес с собой нападавший, но разбил ее, убегая.
Вскоре следователи выяснили, что незадолго до нападения эту бутылку похитили в одном из супермаркетов города. Продавцы подробно описали обстоятельства кражи, а также приметы похитителя, которые полностью совпали с приметами извращенца. Следователям не составило труда установить личность подозреваемого: им оказался 19-летний житель Туймазинского района, который недавно освободился из тюрьмы и временно проживал в Уфе у знакомых. Вскоре его задержали в квартире, где собирались все местные алкоголики.
- В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU