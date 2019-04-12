2019-04-12T10:47:11+03:00
Общество

Уехала в другой город в поисках работы: в Башкирии ищут 31-летнюю Гульнару Якупову

Женщина уехала на заработки и до сих пор не вернулась
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сотрудники башкирской полиции разыскивают пропавшую без вести 31-летнюю жительницу села Шафраново Гульнару Якупову. Как сообщает собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, молодая женщина уехала в село Раевский в поисках работы еще 9 апреля и бесследно пропала. Заявление о ее пропаже написал ее сожитель, с которым она живет чуть меньше шести лет.

- Сама она уроженка Кушнаренковского района. В 2013 году продала там свой дом и переехала в Шафраново. Все это время жила с мужчиной, который нигде не работал. Похоже, что ей надоела безденежная жизнь, и она решила отправиться на заработки в райцентр. Сама она состоит на учете у психиатра, может нуждаться в медицинской помощи, - рассказал собеседник «Комсомольской правды».

Всех, кто видел Гульнару, или обладает информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону: 89997413631.

ИСТОЧНИК KP.RU

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