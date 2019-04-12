Стало известно, какой будет погода в Башкирии на майские праздники

СЕГОДНЯ 09:00 2019-04-12T09:01:57+03:00

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Башкирские метеорологи представили прогноз погоды на предстоящие майские праздники. По данным сервиса «Gismeteo» длинные выходные будут теплыми.

1 мая в Башкирии ожидается солнечная погода, столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Однако со 2 мая в республику придут дожди и похолодание до +14 градусов.

9 мая, в День Победы в Башкирии ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура воздуха опустится до +8 градусов, днем потеплеет до +17.

Синоптики обещают пасмурную и малооблачную погоду с 10 по 12 мая. По ночам столбики термометров будут опускаться до +9, +13 градусов, днем будет тепло, +19, +21 градус по Цельсию.

ИСТОЧНИК KP.RU