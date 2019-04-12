2019-04-12T08:16:55+03:00
Общество

В Уфе пропавшую 61-летнюю Людмилу Саитгалееву нашли мертвой

Женщину разыскивали по всему городу с октября прошлого года
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня, 12 апреля, стало известно о прекращении поисков 61-летней Людмилы Саитгалеевой. Женщина пропала еще в октябре прошлого года. Все это время ее разыскивали сотрудники полиции, родственники и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан». Обстоятельства ее пропажи иначе как загадочными не назовешь.

Спустя четыре месяца поисков сотрудники правоохранительных органов допросили супруга пропавшей женщины, но ничего подозрительного тогда не выявили. Чтобы расширить возможности поиска, сотрудники следкома по Башкирии возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Сегодня стало известно, что женщину нашли. К сожалению, она погибла. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт. Башкортостан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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