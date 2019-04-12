В уфимской Новоалександровке прошли учения по спасению людей из-под завалов

СЕГОДНЯ 07:18 2019-04-12T07:18:00+03:00

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Накануне в уфимской Новоалександровке развернулись масштабные учения спасателей. По легенде, в двухэтажном здании вспыхнул пожар и взорвался газ. По словам спасателей, подобные инциденты случаются по всей стране, поэтому отрабатывать такие сценарии необходимо.

Под завалами в этот раз якобы оказался пострадавший. О его местоположении никто заранее не знал. У мужчины, предположительно, переломы и травма головы. Чтобы до него добраться, спасателям пришлось пилить арматуру и поднимать бетонные балки. Другого «пострадавшего» со второго этажа спускали по тросам на специальных носилках.

Как сообщает ГТРК Башкортостан, в учениях принял участие и незаменимый в таких ситуациях помощник – собака породы Бордер-Колли. Она помогает отыскивать людей в самых непростых условиях.

Результаты учений руководство оценило на твердую четверку.

ИСТОЧНИК KP.RU