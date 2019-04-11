ЦИК Башкирии возглавила Илона Макаренко

СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-11T16:06:27+03:00

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Сегодня, 11 апреля, стало известно, кто возглавит Центризбирком Башкирии. На прошедшем заседании ЦИКа члены комиссии единогласно избрали на должность председателя Илону Макаренко. Ранее ее кандидатуру на эту должность внес ЦИК России. Во время голосования все 12 членов комиссии проголосовали «За». В том числе, сама Илона Макаренко, сообщает «КоммерсантЪ-Уфа».

Как известно, доктор юридических наук Илона Макаренко с 2009 года занимала пост директора института права БашГУ. Ее назначение связывают, прежде всего, с «кристальной» репутацией – ранее профессор Макаренко не занималась политикой. Как пишет «КоммерсантЪ – Уфа», она является протеже врио главы Башкирии Радия Хабирова.

ИСТОЧНИК KP.RU