В Башкирии найден мертвым 67-летний Ханиф Сафин
Мужчину разыскивали с 23 декабря прошлого года
Фото: ориентировка РОО "Поиск детей в Уфе и РБ"
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В Башкирии прекращены поиски 67-летнего уфимца Ханифа Сафина. Мужчину разыскивали в течение нескольких месяцев волонтеры и полиция. В последний раз пенсионера видели 23 декабря, когда тот отправлялся навестить родственников в Чекмагушевском районе, но неожиданно перестал выходить на связь.
Сегодня, 11 апреля, волонтеры сообщили печальную новость: мужчина найден мертвым. Что послужило причиной его гибели, не сообщается.
«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования родным погибшего Ханифа Сафина.
ИСТОЧНИК KP.RU