В Башкирии найден мертвым 67-летний Ханиф Сафин

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-11T14:53:51+03:00

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В Башкирии прекращены поиски 67-летнего уфимца Ханифа Сафина. Мужчину разыскивали в течение нескольких месяцев волонтеры и полиция. В последний раз пенсионера видели 23 декабря, когда тот отправлялся навестить родственников в Чекмагушевском районе, но неожиданно перестал выходить на связь.

Сегодня, 11 апреля, волонтеры сообщили печальную новость: мужчина найден мертвым. Что послужило причиной его гибели, не сообщается.

«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования родным погибшего Ханифа Сафина.

ИСТОЧНИК KP.RU