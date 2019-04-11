Жительница Башкирии в эфире федерального телеканала рассказала об аномалиях своего тела

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-11T13:00:44+03:00

Женщина хромает и не может долго стоять на ногах

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31-летняя Роза Кузьмина из Туймазов стала участницей проекта «Я стесняюсь своего тела». Женщина обратилась в передачу, потому что всю свою жизнь живет с недугом – аномальным расширением кости на ноге.

С проблемой столкнулась она, когда училась в школе. У Розы произошло аномальное расширение кости на пальце, из-за чего он сильно увеличился и деформировался. Во втором классе ее стали обзывать ребята, девочка не поняла, почему у всех ноги нормальные, а у нее нет.

В 14 лет ей сделали операцию, но после этого стало только хуже – искривляться начал и другой палец. Сейчас ее левая нога больше правой на два размера, но покупать две пары обуви женщине не по карману. Ей приходится брать обувь побольше и подкладывать вату. Ходить так неудобно и больно. В итоге у Розы появилась хромота, а выстоять на ногах она может максимум полтора часа.

Она уверена, что проект поможет обрести ей нормальную жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU