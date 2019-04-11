2019-04-11T13:00:44+03:00
Общество

Жительница Башкирии в эфире федерального телеканала рассказала об аномалиях своего тела

Женщина хромает и не может долго стоять на ногах
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

31-летняя Роза Кузьмина из Туймазов стала участницей проекта «Я стесняюсь своего тела». Женщина обратилась в передачу, потому что всю свою жизнь живет с недугом – аномальным расширением кости на ноге.

С проблемой столкнулась она, когда училась в школе. У Розы произошло аномальное расширение кости на пальце, из-за чего он сильно увеличился и деформировался. Во втором классе ее стали обзывать ребята, девочка не поняла, почему у всех ноги нормальные, а у нее нет.

В 14 лет ей сделали операцию, но после этого стало только хуже – искривляться начал и другой палец. Сейчас ее левая нога больше правой на два размера, но покупать две пары обуви женщине не по карману. Ей приходится брать обувь побольше и подкладывать вату. Ходить так неудобно и больно. В итоге у Розы появилась хромота, а выстоять на ногах она может максимум полтора часа.

Она уверена, что проект поможет обрести ей нормальную жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радий Хабиров объявил войну парковкам на газонах: одному из уфимцев уже пришлось публично извиниться
«Black Hop на районе»: в Уфу приезжает группа URATSAKIDOGI
В Башкирии новорожденный ребенок умер во время кормления
Житель Башкирии обокрал своих родственников, а потом потерял украденные деньги
В Башкирии в столкновении двух автомобилей пострадала женщина
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему портфеля кредитов малому и среднему бизнесу
В Уфе сотрудники социального центра издевались над бездомными
В Башкирии «Нексия Дэу» сбила второклассника
В Башкирии трое детей заразились сифилисом
Стало известно, где находился 13-летний подросток, пропавший под Уфой
Уфимец, угрожая муляжом пистолета, ограбил пивной магазин и таксиста
В Башкирии разыскивают пропавшего 70-летнего Виктора Зорина
Под Уфой водитель «Дэу Нексии» сбил женщину на пешеходном переходе
Динару Гильмутдинову предложили проводить новые рейды
Из уфимского аэропорта уволили сотрудницу, которая не заметила, как на борт прошла женщина без билета и паспорта
В Уфе на улице Блюхера загорелся гараж с автомобилем
Жители Башкирии увидели в небе метеорит
В Уфе осудили бывшего полицейского за ограбление нескольких офисов микрозаймов
В Уфе женщины смогут бесплатно сдать анализ на вирус папилломы человека
В Башкирии прекращены поиски пропавшего 13-летнего подростка
В Башкирии ушел из больницы и пропал 13-летний Артем Салихов
В Уфе в отношении бывшей высокопоставленной чиновницы возбудили второе уголовное дело
В Уфе задержали женщину, годами истязавшую четверых детей
В Башкирии прекратили поиски 30-летней Юлии Бердиной
В Башкирии на пожаре в многоэтажке погиб мужчина
В Башкирии стало больше ВИЧ-инфицированных
В Башкирии осудили 52-летнего мужчину, по вине которого на пожаре погибли две его маленькие дочери