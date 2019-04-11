2019-04-11T12:47:38+03:00
Звезды

«Black Hop на районе»: в Уфу приезжает группа URATSAKIDOGI

18 апреля в РК Огни Уфы в рамках российского сегмента тура Black Hop Beat Tour 2019 пройдет концерт музыкально-мистического ордена
Дина Деменева
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Творчество группы находится на стыке Hip Hop и Black Metal, удивляя уже одним только желанием соединить два этих направления.

Сами исполнители позиционируют жанр своего творчества как RAZOR METAL или ABSURD ROCK.Коллектив существует с 1997 года и за это время успел сменить несколько стилевых направлений и приобрести достаточное количество фанатов.

Тур, проходящий в поддержку нового альбома «Black Hop» длится с 1 марта, ребята успели выступить в Таллинне, Риге, Берлине и Дрездене, а с 22 марта с концерта в Москве стартовала российская часть тура, которая покроет 12 городов Поволжья, Урала, западной Сибири и европейской части России.

Концерт в Уфе состоится в клубе XI, на разогреве выступит местный коллектив MEGAKILL PARANOISE. Также на концерте можно будет приобрести фирменный мерч группы.

Брендированные бумажные билеты можно приобрести в следующих кассах в магазинах Саунд (проспект Октября, 12) и Подземка (проспект Октября, 12), в кассе "Огни Уфы" (50-летия Октября, 19), также можно приобрести электронный билет в официальной встрече концерта Вконтакте или на сайте РК «Огни Уфы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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