В Башкирии новорожденный ребенок умер во время кормления

СЕГОДНЯ 12:25 2019-04-11T12:25:48+03:00

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Трагедией обернулись новогодние праздники для семьи из Сибая. Там скончался новорожденный ребенок, когда мама кормила его грудью. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», ребенок захлебнулся во время кормления, и молоко попало в дыхательные пути. Также источник уточнил, что родители находились в состоянии алкогольного опьянения, но при этом на учете, как неблагополучная, семья не состояла.

В республиканском следственном комитете информацию подтвердили.

- По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU