В Башкирии новорожденный ребенок умер во время кормления
Трагедией обернулись новогодние праздники для семьи из Сибая. Там скончался новорожденный ребенок, когда мама кормила его грудью. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», ребенок захлебнулся во время кормления, и молоко попало в дыхательные пути. Также источник уточнил, что родители находились в состоянии алкогольного опьянения, но при этом на учете, как неблагополучная, семья не состояла.
В республиканском следственном комитете информацию подтвердили.
- По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU