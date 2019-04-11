2019-04-11T09:21:07+03:00
Общество

В Башкирии трое детей заразились сифилисом

Всего за 2018 год опасную инфекцию выявили у 594 человек
Яна БАЗЕКИНА
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..Фото: Анастасия Осипова
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В 2018 году в Башкирии сифилисом заразились 594 человек, среди которых трое – дети. Как сообщает портал UfaTime.ru со ссылкой на данные Росдравнадзора, при этом специалисты отмечают, что статистика заболеваемости падает.

Например, для сравнения, в 2017 году во время обследований неприятный диагноз был поставлен 733 жителям Башкирии, среди которых оказалось семеро детей. В 2018 году уровень заболеваемости снизился на 19 процентов.

Стоит отметить, что в большинстве случаев сифилис передается ребенку от больной матери, а также при тесном общении с заболевшим человеком и контактно-бытовым путем. При отсутствии грамотного и своевременного лечения болезнь может дать серьезные осложнения: поражение внутренних органов и ЦНС, а также разрушение соединительной ткани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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