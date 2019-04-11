2019-04-11T07:18:11+03:00
Общество

Из уфимского аэропорта уволили сотрудницу, которая не заметила, как на борт прошла женщина без билета и паспорта

Оказалось, что она сумела пройти контроль из-за маленького роста, спрятавшись за другими
Эльвина АПАРИНА
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Из аэропорта «Уфа» уволили сотрудницу, которая не заметила, как на борт самолета пробралась неизвестная женщина без паспорта и билета. Напомни, инцидент произошел на прошлой неделе. С рейса Уфа-Москва сняли женщину, обнаружив, что у нее нет билета.

Уфимский транспортный прокурор Андрей Прилуцкий прокомментировал «ProUfu.ru» инцидент и сообщил, что после проведенной проверки сотрудницу уволили.

- Она прошла с нарушением паспортный контроль, где нужно предъявить паспорт и билет, за счет своих физических данных, у нее рост около 140 см. В это время проходили регистрацию члены экипажа и представители авиакомпании. В этот день начальник смены инструктировал молодого сотрудника, как проводятся процедуры регистрации. И она незаметно прошла за спинами членов экипажа и людей из авиакомпании, - рассказал изданию Прилуцкий.

Напомним, что женщина оказалась немного не в себе, и ее увезли в психиатрическую больницу в Базилевку.

- Сотрудник аэропорта, допустивший инцидент, в тот же день написал заявление об увольнении. Будет проведена служебная проверка, будут сделаны выводы, будет привлечено к ответственности все руководство службы авиационной безопасности, - отметил сотрудник ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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