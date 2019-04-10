2019-04-10T15:47:36+03:00
Происшествия

В Башкирии на пожаре в многоэтажке погиб мужчина

Из горящего дома эвакуировали 20 человек
Эльвина АПАРИНА
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фото: МЧС по РБфото: МЧС по РБ
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10 апреля, в районе 10 утра, в Мелеузе в квартире жилого многоквартирного дома на площади Лесокомбината разгорелся пожар.

Как сообщили в МЧС по РБ, на место оперативно выехали огнеборцы. Они установили, что горит трехкомнатная квартира на третьем этаже. Для безопасности жильцов из дома пришлось эвакуировать 20 человек, из них семь детей. Открытое горение ликвидировали в считанные минуты.

К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен погибший 56-летний мужчина. Сейчас причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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