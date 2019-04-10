В Башкирии на пожаре в многоэтажке погиб мужчина

СЕГОДНЯ 15:47 2019-04-10T15:47:36+03:00

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10 апреля, в районе 10 утра, в Мелеузе в квартире жилого многоквартирного дома на площади Лесокомбината разгорелся пожар.

Как сообщили в МЧС по РБ, на место оперативно выехали огнеборцы. Они установили, что горит трехкомнатная квартира на третьем этаже. Для безопасности жильцов из дома пришлось эвакуировать 20 человек, из них семь детей. Открытое горение ликвидировали в считанные минуты.

К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен погибший 56-летний мужчина. Сейчас причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU