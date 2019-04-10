2019-04-10T15:01:35+03:00
Здоровье

В Башкирии стало больше ВИЧ-инфицированных

Последними данными поделились в Роспотребнадзоре
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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В республике стало больше людей, зараженных ВИЧ. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Так, в Башкирии показатель заболеваемости вырос на 10,74%. На 100 тысяч населения ВИЧ-инфицированных выявлено 19,39.

На учете в настоящее время состоят 21 766 ВИЧ-положительных: 13 238 мужчин и 8 528 женщин. Из них 12 173 человека проживают в городе, 7 217 – в селах, 1 516 являются заключенными и 860 – бездомными.

11 929 человек заразились инфекцией половым путем, 7 895 – через крови, а 244 ребенка – от матери во время родов.

788 зараженных выявили в начале апреля 2019 года. Среди заболевших 500 человек мужчин и 288 человек – женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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