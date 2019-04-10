В Башкирии пропал 12-летний Илья Звягинцев

СЕГОДНЯ 09:16 2019-04-10T09:16:22+03:00

Ребенок не вернулся домой с прогулки

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском без вести пропал 12-летний Илья Звянинцев. Известно, что мальчик не вернулся домой с прогулки 9 апреля. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам.

Как сообщили в РОО «Поиск детей», Илья ушел в 17:30.

Приметы: рост 160 см., волосы русые короткие;

Был одет в темные брюки, светло-серую толстовку на замке без капюшона, белое поло, черные полусапожки;

При себе у него был темно-синий рюкзак.

Если вам известно о его местонахождении просьба сообщить в полицию или волонтерам 8-927-969-89-19, 8-927-941-65-11.

Также поиском занимаются добровольцы организации «Лиза Алерт». Поисковики планируют выезд на прочес местности.

ИСТОЧНИК KP.RU