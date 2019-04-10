В Башкирии пропал 12-летний Илья Звягинцев
В Октябрьском без вести пропал 12-летний Илья Звянинцев. Известно, что мальчик не вернулся домой с прогулки 9 апреля. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам.
Как сообщили в РОО «Поиск детей», Илья ушел в 17:30.
Приметы: рост 160 см., волосы русые короткие;
Был одет в темные брюки, светло-серую толстовку на замке без капюшона, белое поло, черные полусапожки;
При себе у него был темно-синий рюкзак.
Если вам известно о его местонахождении просьба сообщить в полицию или волонтерам 8-927-969-89-19, 8-927-941-65-11.
Также поиском занимаются добровольцы организации «Лиза Алерт». Поисковики планируют выезд на прочес местности.
ИСТОЧНИК KP.RU