2019-04-10T09:29:36+03:00
Общество

Власти Уфы утвердили минимальные цены на питание в школах

Стоимость варьируется в зависимости от возраста учеников
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В уфимской мэрии утвердили минимальные цены на питание в школах. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации города. Стоимость обедов варьируется в зависимости от возраста учеников.

Согласно документу, для начальных классов цена завтрака составит минимум 55 рублей, обедов – 65 рублей, полдников – 22. Для учеников среднего звена дороже – 60, 70 и 22 рубля.

Также из городского бюджета ежедневно на питание детей из малоимущих семей, а также сирот будет перечисляться 35 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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