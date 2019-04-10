Власти Уфы утвердили минимальные цены на питание в школах
Стоимость варьируется в зависимости от возраста учеников
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В уфимской мэрии утвердили минимальные цены на питание в школах. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации города. Стоимость обедов варьируется в зависимости от возраста учеников.
Согласно документу, для начальных классов цена завтрака составит минимум 55 рублей, обедов – 65 рублей, полдников – 22. Для учеников среднего звена дороже – 60, 70 и 22 рубля.
Также из городского бюджета ежедневно на питание детей из малоимущих семей, а также сирот будет перечисляться 35 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU