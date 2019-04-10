Власти Уфы утвердили минимальные цены на питание в школах

СЕГОДНЯ 08:42 2019-04-10T09:29:36+03:00

Стоимость варьируется в зависимости от возраста учеников

Изменить размер текста: A A

В уфимской мэрии утвердили минимальные цены на питание в школах. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации города. Стоимость обедов варьируется в зависимости от возраста учеников.

Согласно документу, для начальных классов цена завтрака составит минимум 55 рублей, обедов – 65 рублей, полдников – 22. Для учеников среднего звена дороже – 60, 70 и 22 рубля.

Также из городского бюджета ежедневно на питание детей из малоимущих семей, а также сирот будет перечисляться 35 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU