На автодорогах Башкирии появится 800 камер, фиксирующих нарушения ПДД
На дорогах Башкирии скоро появятся новые камеры, фиксирующие нарушения ПДД. Об этом вчера, 9 апреля, рассказал председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов на совещании в Доме республики.
Всего в регионе насчитали 136 «опасных» мест, более ста находится в Уфе. На проблемных участках появится 800 комплексов фото и видеофиксации нарушений ПДД.
Такие меры предпримут для того, чтобы сократить количество аварий на трассах, соответственно, и смертность в них. Отметим, что недавно республика попала не в самый лучший рейтинг - Башкирия вошла в топ-5 опасных для водителей регионов России. В 2018 году на башкирских дорогах погибли 550 человек, регион уступил Кубани, Московской и Ростовской областям.
ИСТОЧНИК KP.RU