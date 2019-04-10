На автодорогах Башкирии появится 800 камер, фиксирующих нарушения ПДД

СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-10T10:24:05+03:00

Это делается для того, чтобы снизить смертность и количество аварий

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На дорогах Башкирии скоро появятся новые камеры, фиксирующие нарушения ПДД. Об этом вчера, 9 апреля, рассказал председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов на совещании в Доме республики.

Всего в регионе насчитали 136 «опасных» мест, более ста находится в Уфе. На проблемных участках появится 800 комплексов фото и видеофиксации нарушений ПДД.

Такие меры предпримут для того, чтобы сократить количество аварий на трассах, соответственно, и смертность в них. Отметим, что недавно республика попала не в самый лучший рейтинг - Башкирия вошла в топ-5 опасных для водителей регионов России. В 2018 году на башкирских дорогах погибли 550 человек, регион уступил Кубани, Московской и Ростовской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU