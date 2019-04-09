В Башкирии прекращены поиски пропавшей два месяца назад 21-летней Дианы Кайновой

СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-09T13:15:12+03:00

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Сегодня, 9 апреля, в Стерлитамакском районе прекратили поиски 21-летней Дианы Кайновой. Новостей о девушке не было с начала февраля. К счастью, ее отыскали живой и здоровой. Об этом сообщили волонтеры организации "Отклик" в социальных сетях.

Где все это время была Диана и при каких обстоятельствах ее нашли, поисковики не распространяются.

Напомним, что родные забили тревогу после того, как девушка ушла из дома и не вернулась. 9 февраля она в последний раз заходила на свою страницу в социальной сети и изменила статус. «С богом!» написала девушка и больше в сети не появлялась. Радует, что все завершилось благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU