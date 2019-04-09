2019-04-09T13:15:12+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски пропавшей два месяца назад 21-летней Дианы Кайновой

Девушку нашли живой и здоровой
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Сегодня, 9 апреля, в Стерлитамакском районе прекратили поиски 21-летней Дианы Кайновой. Новостей о девушке не было с начала февраля. К счастью, ее отыскали живой и здоровой. Об этом сообщили волонтеры организации "Отклик" в социальных сетях.

Где все это время была Диана и при каких обстоятельствах ее нашли, поисковики не распространяются.

Напомним, что родные забили тревогу после того, как девушка ушла из дома и не вернулась. 9 февраля она в последний раз заходила на свою страницу в социальной сети и изменила статус. «С богом!» написала девушка и больше в сети не появлялась. Радует, что все завершилось благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе трехлетний ребенок оказался один в запертой квартире
Радий Хабиров о запрете парковаться на газонах: «Выловим всех и оштрафуем»
В Башкирии главу сельсовета будут судить за гибель 6-летнего ребенка
В Уфе пропала 30-летняя Юлия Бердина
Здание ресторана «Тинькофф» в Уфе выставили на продажу
В прошлом году экономика Башкирии выросла на 1% - Радий Хабиров
В одной из школ Уфы распылили газовый баллончик
В Уфе арестовали мужчину, домогавшегося 10-летнюю девочку
Продолжает улыбаться сквозь боль: 20-летней Юлии Емельяновой из Башкирии поставили страшный диагноз
В Башкирии приняли закон о штрафах за парковку на газонах
За девушку из Башкирии отдали 4389 голосов на Мисс Россия-2019
В Башкирии водитель без прав сбил насмерть 80-летнего дедушку
Власти Уфы отчитали горожан за грязные машины
В Уфе экстренно приземлился самолет Москва – Новосибирск
Житель Башкирии избил приятеля до смерти из-за телефона
В Уфе с помощью квадрокоптера пытались передать в колонию мобильный телефон
В Башкирии бывшие полицейские получили условные сроки за избиение водителя